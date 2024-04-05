Центр культурного развития откроется в Дигорском районе Северной Осетии

В Дигорском районе Северной Осетии открывается Центр культурного развития. Новое учреждение будет способствовать развитию культурной жизни в регионе, предоставляя площадку для проведения концертов, выставок, театральных постановок, лекций и других мероприятий.

В Дигорском районе Северной Осетии завершили строительство Центра культурного развития, который станет значимым культурным объектом региона. Одним из ключевых элементов нового учреждения является зрительный зал на 400 мест.

"Центр культурного развития построен в Дигоре по национальному проекту «Культура». Работы велись с 2022 года. Новое двухэтажное здание включает в себя большой зрительный зал на 400 человек со сценой, репетиционную комнату и другие помещения для кружков и секций. Сюда же переедут дом культуры и городская библиотека. Помещения оснащены современным оборудованием, мебелью и техникой"

– пресс-служба главы и правительства Северной Осетии.

Отмечается, что открытие Центра культурного развития в Дигорском районе приобретает особую важность для местного населения. Новое учреждение будет способствовать развитию культурной жизни в регионе, предоставляя площадку для проведения концертов, выставок, театральных постановок, лекций и других мероприятий.

Планируется, что открытие центра внесет разнообразие в культурные мероприятия региона, поспособствует развитию культурной жизни и повысит качество досуга жителей.