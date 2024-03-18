Чемпиону UFC вручили госнаграду в Грузии

Грузинскому бойцу смешанных единоборств Илии Топурия вручили госнаграду на родине. В прошлом месяце он стал чемпионом UFC в полулегком весе.

Самый молодой чемпион UFC Илия Топурия получил государственную награду Грузии за особый личный вклад в популяризацию смешанных единоборств в стране и успешную спортивную деятельность. Об этом сообщают местные СМИ.



Президент республики Саломе Зурабишвили вручила бойцу Орден Чести за выдающиеся спортивные достижения.



Топурия в настоящее время проживает в Испании и специально прилетел в Тбилиси для получения награды. Сегодня вечером он продемонстрирует чемпионский пояс перед квалификационном матчем чемпионата Европы по футболу между сборными Грузии и Люксембурга.

Справка

Месяц назад 27-летний Топурия завоевал чемпионский пояс в полулегком весе, победив австралийца Александра Волкановски. Эта победа стала для грузинского бойца 15-й подряд в MMA. В своей карьере он пока не потерпел ни одного поражения.



Гонорар Топурия за победу составил $350 тыс. Часть этих денег он перечислил на лечение детей-онкопациентов в Грузии.



Ранее в этом месяце Топурия получил испанское гражданство, автоматически утратив при этом гражданство Грузии. На днях премьер республики Ираклий Кобахидзе пообещал ему вернуть грузинское гражданство.