Чемпион UFC из Грузии рассказал о беседе с Трампом

Мераб Двалишвили рассказал, о чем разговаривал с Дональдом Трампом после последнего боя. Грузин защитил чемпионский пояс UFC.

Чемпион UFC среди бойцов-легчайшевесов Мераб Двалишвили рассказал, о чем разговаривал с американским президентом Дональдом Трампом после последнего поединка.

Мераб после боя в течение нескольких минут общался с лидером США и выразил ему благодарность и уважение. По его словам, Трамп заявил, что ему понравился поединок.

Двалишвили 8 июня защитил свой чемпионский титул, одержав досрочную победу над американцем Шоном О'Мэлли. В едином рейтинге UFC он уступает только Исламу Махачеву.