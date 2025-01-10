Вестник Кавказа

Чемпион UFC из Грузии рассказал о беседе с Трампом

Чемпион UFC из Грузии рассказал о беседе с Трампом
© Фото: соцсети Мераба Двалишвили
Мераб Двалишвили рассказал, о чем разговаривал с Дональдом Трампом после последнего боя. Грузин защитил чемпионский пояс UFC.

Чемпион UFC среди бойцов-легчайшевесов Мераб Двалишвили рассказал, о чем разговаривал с американским президентом Дональдом Трампом после последнего поединка.

Мераб после боя в течение нескольких минут общался с лидером США и выразил ему благодарность и уважение. По его словам, Трамп заявил, что ему понравился поединок.

Двалишвили 8 июня защитил свой чемпионский титул, одержав досрочную победу над американцем Шоном О'Мэлли. В едином рейтинге UFC он уступает только Исламу Махачеву.

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