Вестник Кавказа

Чечня готовится к ралли «Шелковый путь»

Ретро-автомобиль
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Багги чеченского производства «Чаборз 3» будет усовершенствован для прохождения ралли «Шелковый путь» в классификации «Абсолют» в 2025 году. Планы по модернизации багги включают в себя ряд изменений, направленных на улучшение проходимости, скорости и надежности автомобиля.

Чеченская команда, представляющая багги «Чаборз М-3», готовится к участию в престижном международном ралли-рейде «Шелковый путь». Этот автомобиль уже успел заявить о себе на российских соревнованиях, и теперь его создатели хотят покорить новые вершины, представляя Чеченскую Республику на мировой арене автоспорта.

«Для текущих задач технические характеристики багги „Чаборз М-3“ имеют конкурентные преимущества, но для участия в ралли рассматриваем модернизацию существующего багги путем изменения конструкции шасси, части крепежных элементов, деталей кузова <>. Мы рассматриваем возможность участия в ралли в классификации „Абсолют“ в 2025 году»

– министр промышленности и энергетики Чечни Адам Хакимов.

Планы по модернизации багги «Чаборз М-3» включают в себя ряд изменений, направленных на улучшение проходимости, скорости и надежности автомобиля. Команда работает над усовершенствованием двигателя, подвески, аэродинамики и других ключевых элементов, чтобы обеспечить максимальную эффективность во время соревнований.

Ожидания и надежды команды «Чаборз М-3» высоки. Они стремятся не просто финишировать на «Шелковом пути», но и бороться за призовые места. Каждый участник команды готов дать все силы, чтобы преодолеть трудности и дойти до финиша, доказав свою профессиональную подготовку и мастерство.

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