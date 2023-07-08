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Чечня будет развивать институт семьи

Чечня будет развивать институт семьи
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал развитие института семьи одним из главных приоритетных направлений в регионе, отметив, что в республике сокращается разводов и практически нет брошенных и беспризорных детей.

Укрепление и развитие института семьи – одно из главных приоритетных направлений работы чеченских властей, написал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

"В Чечне одним из самых приоритетных направлений является укрепление и развитие института семьи. Особое внимание уделяется работе по воссоединению семей, в которых имеются дети. Эту очень важную миссию проводит Духовное управление мусульман ЧР совместно с департаментом по взаимодействию с религиозными и общественными организациями администрации главы и правительства ЧР. За все время этой работы воссоединено более 2,4 тысяч семей, в которых воспитываются более 4,7 тысяч детей"

- Рамзан Кадыров

Глава региона отметил, что в Чечне сокращается количество разводов, нет брошенных и беспризорных детей, а молодежь воспитана в уважении к родителям, добавив свои искренние пожелания всем российским семьям крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия, а также мирного неба над головой.

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