"Чебурашка-2" выйдет в 2025 году – съемки идут в Сочи и Абхазии

Самый кассовый российский кинопроект вскоре получит продолжение. В Сочи снимают вторую часть рекордного "Чебурашки".

В Сочи идут съемки нового "Чебурашки", вторая часть комедии для всей семьи может выйти на экраны в будущем году.

"Сергей Леонидович Гармаш уже практически прописался в Сочи. Мы все там сейчас снимаемся. И в Сочи и в Абхазии. Премьера второй части "Чебурашки", скорее всего, состоится в 2025 году, поскольку в картине много графики"

– актриса Софья Зайка

Первый "Чебурашка" был представлен публике в 2023 году и сразу стал хитом, эта кинолента признана самой кассовой в истории России. Продолжение планируют выпустить в начале 2025 года, поделилась Софья Зайка, которая в первом и втором фильме играет продавщицу мороженого, передает "Комсомольская правда".