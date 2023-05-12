Вестник Кавказа

"Чебурашка-2" выйдет в 2025 году – съемки идут в Сочи и Абхазии

"Чебурашка-2" выйдет в 2025 году – съемки идут в Сочи и Абхазии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Самый кассовый российский кинопроект вскоре получит продолжение. В Сочи снимают вторую часть рекордного "Чебурашки".

В Сочи идут съемки нового "Чебурашки", вторая часть комедии для всей семьи может выйти на экраны в будущем году.

"Сергей Леонидович Гармаш уже практически прописался в Сочи. Мы все там сейчас снимаемся. И в Сочи и в Абхазии. Премьера второй части "Чебурашки", скорее всего, состоится в 2025 году, поскольку в картине много графики"

– актриса Софья Зайка

Первый "Чебурашка" был представлен публике в 2023 году и сразу стал хитом, эта кинолента признана самой кассовой в истории России. Продолжение планируют выпустить в начале 2025 года, поделилась Софья Зайка, которая в первом и втором фильме играет продавщицу мороженого, передает "Комсомольская правда".

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1975 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

&quot;Отцу солдата&quot; Резо Чхеидзе исполнилось 60 лет

"Отцу солдата" Резо Чхеидзе исполнилось 60 лет

Международный фестиваль короткометражек стартовал в Ереване

Международный фестиваль короткометражек стартовал в Ереване

Кустурица хочет снять кино на Кубани

Кустурица хочет снять кино на Кубани

На Северном Кавказе будет развиваться кино

На Северном Кавказе будет развиваться кино

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы