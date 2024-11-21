Вестник Кавказа

ЦБ Турции резко снизил ключевую ставку

Турецкая лира
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Турции уровень ключевой ставки снижен до 43%. Центробанк страны на фоне замедления инфляции принял решение опустить ставку сразу на 3%.

Центробанк Турции сегодня снизил ключевую процентную ставку до 43%, сообщает Daily Sabah.

Регулятор понизил ключевую ставку на 300 базисных пунктов, это стало возможно на фоне снижения инфляции в Турции, ЦБ страны перешел к смягчению денежно-кредитной политики. Годовая инфляция в Турции в июне составила 35,05%. В июле спрос в экономике оказывает дезинфляционное влияние, однако имеются сезонные факторы для временного роста инфляции.

Курс турецкой лиры не отреагировал на резкое снижение ставки и остался стабильным - 40,48 лиры за доллар.

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