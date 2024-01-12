Вестник Кавказа

ЦБ РФ поднял курсы основных валют

ЦБ РФ поднял курсы основных валют
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Курсы главных валют были подняты регулятором. Так, в пятницу доллар будет стоить 88,66 рубля.

Центробанк РФ повысил курсы главных валют. Согласно установленному курсу, доллар в пятницу будет стоить 88,6562 рубля, а евро – 96,6365 рубля.

Они были повышены на 37  и 47 копеек соответственно. Китайский юань подрос 12,327 рубля, прибавив четыре копейки.

Напомним, что на открытии торгов Мосбиржи в четверг утром курс американской валюты составлял 88,61 рубля. На аналогичных ценовых рубежах он находился и при закрытии торгов.

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