Вестник Кавказа

Часть Симферополя обесточена из-за аварии

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© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Авария оставила 6,5 тыс жителей Симферополя без света этим вечером. Причиной отключения стала авария.

Сегодня в Симферополе в результате аварии на сети без электроснабжения остались 6, тыс человек, проинформировали в региональном минэнерго.

"В связи с технологическим нарушением в сетях ГУП РК "Крымэнерго" произошло отключение энергоснабжения в городе Симферополь. Обесточено: 16 трансформаторных подстанций, 2 948 точек поставок (6 451 человек)"

– первый замглавы ведомства Владимир Воронкин

Восстановительные работы на сети уже стартовали, свет вернется в дома, как только проблема будет устранена.

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