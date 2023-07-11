Часть авиарейсов из Кутаиси перенаправили в Тбилисский аэропорт

Опубликовано: 6:58, 11 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Непогода, накануне вечером разбушевавшаяся в грузинском Кутаиси, внесла свои коррективы в работу воздушной гавани, которая вряд ли откроется сегодня в 7 утра, как планировалось ранее – часть рейсов уже перенесли в Тбилисский международный аэропорт.

Минувшей ночью Тбилисский международный аэропорт принял несколько рейсов вместо Кутаиси, говорится в сообщении Объединения аэропортов Грузии.

Ливни были настолько мощными, что практически полностью парализовали работу аэропорта, и откачать воду и обеспечить электроснабжение кутаисской воздушной гавани пока не получается, хотя руководство оптимистично надеется, что удастся отправить хотя бы некоторые авиарейсы, "застрявшие" именно здесь, передает Sputnik Грузия.

Ну а пока сотрудники аэропорта расчищают затопленную территорию и восстанавливают крышу, частично обрушившуюся в одном из его залов, прибывающие по расписанию авиарейсы в Кутаиси были перенаправлены в Тбилисский аэропорт – столичная гавань уже приняла лайнеры из Парижа, Дортмунда, в 4:52 по местному времени (3:52 мск) в Тбилиси сел самолет из Барселоны.

Кутаисский аэропорт готовится в соответствии с расписанием отправить самолеты по маршрутам Кутаиси-Салоники, Кутаиси-Познань, Кутаиси-Прага, но вот когда это будет возможно сделать, пока неясно. Кстати, первый рейс российской авиакомпании Red Wings из Москвы в Кутаиси, который должен был прилететь накануне, был отложен до 03:05 мск, но из российской столицы пока так и не вылетел.