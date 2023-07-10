Аэропорт Кутаиси закрыт из-за ливня

Опубликовано: 23:36, 10 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мощные дожди парализовали работу кутаисского аэропорта. Вода залила залы, в помещениях нет света. Прекратил работу пассажирский терминал.

Международный аэропорт Кутаиси пришлось закрыть из-за ущерба, который воздушной гавани нанесла стихия, предупреждает грузинское Объединение аэропортов.

"На данном этапе приняты все меры предосторожности. Рейсы, запланированные в международном аэропорту Кутаиси, перенаправляются в Тбилиси"

– организация

Уточняется, что аэропорт откроется в лучшем случае завтра в 07:00 по местному времени (06:00 мск).

Ранее СМИ сообщили, что в здании аэропорта произошел небольшой потоп. В одном из помещений обвалилась крыша. Здание отключено от электричества.

Сегодня вечером должен был состояться первый рейс Red Wings Москва-Кутаиси. Как следует из данных онлайн-табло "Домодедово", вылет отложен до 03:05 мск.