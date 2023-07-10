Аэропорт Кутаиси закрыт из-за ливня

Мощные дожди парализовали работу кутаисского аэропорта. Вода залила залы, в помещениях нет света. Прекратил работу пассажирский терминал.
Международный аэропорт Кутаиси пришлось закрыть из-за ущерба, который воздушной гавани нанесла стихия, предупреждает грузинское Объединение аэропортов.
"На данном этапе приняты все меры предосторожности. Рейсы, запланированные в международном аэропорту Кутаиси, перенаправляются в Тбилиси"
– организация
Уточняется, что аэропорт откроется в лучшем случае завтра в 07:00 по местному времени (06:00 мск).
Ранее СМИ сообщили, что в здании аэропорта произошел небольшой потоп. В одном из помещений обвалилась крыша. Здание отключено от электричества.
Сегодня вечером должен был состояться первый рейс Red Wings Москва-Кутаиси. Как следует из данных онлайн-табло "Домодедово", вылет отложен до 03:05 мск.