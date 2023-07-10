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Аэропорт Кутаиси затопило ливнем

Аэропорт Кутаиси затопило ливнем
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Мощные осадки нарушили работу аэропорта в Кутаиси. Из-за дождей обвалилась часть крыши, вода заливает полы.

Дожди, обрушившиеся на побережье Черного моря, добрались до Кутаиси (Имерети) и устроили ЧП в аэропорту, сообщают СМИ.

Судя по видеозаписям в СМИ, в одном из залов воздушной гавани обвалилась крыша, ее обломки лежат на полу.

При этом дождевая вода заливает полы.

Сегодня в Кутаиси должен прилететь первый самолет Red Wings из Москвы. Судя по данным онлайн-табло аэропорта Домодедово, посадка окончена, однако воздушное судно еще не вылетело.

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