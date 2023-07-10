Аэропорт Кутаиси затопило ливнем

Мощные осадки нарушили работу аэропорта в Кутаиси. Из-за дождей обвалилась часть крыши, вода заливает полы.
Дожди, обрушившиеся на побережье Черного моря, добрались до Кутаиси (Имерети) и устроили ЧП в аэропорту, сообщают СМИ.
Судя по видеозаписям в СМИ, в одном из залов воздушной гавани обвалилась крыша, ее обломки лежат на полу.
При этом дождевая вода заливает полы.
Сегодня в Кутаиси должен прилететь первый самолет Red Wings из Москвы. Судя по данным онлайн-табло аэропорта Домодедово, посадка окончена, однако воздушное судно еще не вылетело.