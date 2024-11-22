Вестник Кавказа

Часть Ялты погрузилась в темноту

Часть Ялты погрузилась в темноту
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В части крымской курортной Ялты пропало электричество – причины аварии пока не ясны, на обследование линий электропередач выехали специалисты компании "Крымэнерго", сколько продлится ремонт, пока неизвестно.

Сегодня вечером в части Большой Ялты на южном берегу Крыма пропало электричество – в темноту погрузились дома более 8 тысяч абонентов, сообщил первый замминистра топлива и энергетики полуострова Владимир Воронкин.

Авария затронула Куйбышево, Ливадию, Виноградное, а также некоторые районы Ялты – в общей сложности на территории Большой Ялты свет пропал у 8,5 тыс жителей, передает "АмФ-Крым".

Причины катаклизма пока неясны – ЛЭП исследуют специалисты энергоснабжающей компании "Крымэнерго", после установления места аварии станут известны и примерные сроки их устранения, заверили в компании.

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