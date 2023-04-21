Чартерные рейсы в Казахстан начнут совершаться уже летом

Россия планирует открыть чартерные рейсы в Казахстан к новому летнему сезону. Такую информацию озвучил вице-президент РСТ.
Чартерные рейсы из РФ в Казахстан могут начать летать уже этим летом, рассказал вице-президент Российского союза туристической индустрии.
"В Казахстан планируется летом открыть чартерные программы"
— Юрий Барзыкин
По его словам, популярность у россиян завоевывает и отдых в Дагестане. Год назад туда тоже начали выполняться чартерные рейсы.
Барзыкин напомнил, что в Дагестане туристов ждут не только природные памятники и различные достопримечательности, но и настоящее теплое море - Каспийское.
Вице-президент подчеркнул, что в Дагестане уже построены четырехзвездочные гостиницы, есть и пляжи.