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Чартерные рейсы в Казахстан начнут совершаться уже летом

Чартерные рейсы в Казахстан начнут совершаться уже летом
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Россия планирует открыть чартерные рейсы в Казахстан к новому летнему сезону. Такую информацию озвучил вице-президент РСТ.

Чартерные рейсы из РФ в Казахстан могут начать летать уже этим летом, рассказал вице-президент Российского союза туристической индустрии.

"В Казахстан планируется летом открыть чартерные программы"

— Юрий Барзыкин

По его словам, популярность у россиян завоевывает и отдых в Дагестане. Год назад туда тоже начали выполняться чартерные рейсы.

Барзыкин напомнил, что в Дагестане туристов ждут не только природные памятники и различные достопримечательности, но и настоящее теплое море - Каспийское.

Вице-президент подчеркнул, что в Дагестане уже построены четырехзвездочные гостиницы, есть и пляжи.

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