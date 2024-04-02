Вестник Кавказа

Бывших чиновников Нефтекумска обвинили в захвате хозяйства

Бывших чиновников Нефтекумска обвинили в захвате хозяйства
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Высокопоставленные чиновники ставропольского Нефтекумска ответят перед судом за рейдерский захват одного из городских жилищных хозяйств – они задержаны, по их делам семилетней давности ведется следствие.

Ряд высокопоставленных экс-чиновников ставропольского Нефтекумска обвинили в банкротстве и захвате одного из городских жилищных хозяйств, пишет Telegram-канал "Сапа Ставрополье".

"Их сговор раскрыли только семь лет спустя. В преступлении подозревают замглаву администрации, начальника горхозяйства администрации Нефтекумского городского округа Виталия Черченко, бывшего и.о. директора "Жилищное хозяйство" Виктора Чайковского, его экс-зама Сергея Кошелькова и замдиректора фирмы "Старт" Виктора Шевелева"

- "Сапа Ставрополье"

Как установило следствие, они заключили соглашение, по которому жилхозяйство надо было обанкротить, вывести его активы и работников в аффилированную фирму. Всю технику предприятия они за полцены продали фирме "Старт", оценив миллионные активы всего в 491 тыс рублей. Заодно фирме "подарили" землю и промышленные здания.

В отношении всех участников аферы возбудили уголовные дела за преднамеренное банкротство и присвоение чужого имущества, все они задержаны, ведется следствие, сообщает Telegram-канал, отмечая: один из четверых, экс-замглавы Нефтекумского городского округа Виталий Черченко, уже осужден по другому делу, за взятки – его ждут 8,5 лет в исправительной колонии.

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