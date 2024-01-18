Буйнакское медучилище закрылось на карантин

Грипп подкосил даже будущих дагестанских медработников – из-за сложной эпидемической обстановки Роспотребнадзор по Дагестану объявил недельный карантин для студентов и преподавателей Буйнакского медучилища.

У будущих дагестанских медиков, которые учатся в Буйнакском медицинском училище, вынужденные каникулы – из-за роста числа простудных заболеваний и гриппа в учебном учреждении введен недельный карантин, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Дагестану.

Впрочем, такого развития событий следовало ожидать - в социальных сетях на то, что в аудиториях училища очень холодно, не раз жаловались и сами студенты, и их родители. К тому же ходить на занятия многим из будущих медиков приходилось с температурой – пропусков руководство не жаловало, передает "АиФ-Дагестан".

Однако сейчас ситуация стала критической - специалисты регионального Роспотребнадзора установили, что 28% студентов не посещают занятия из-за болезни.

Карантин в медучилище продлится с сегодняшнего дня по 30-е января, и это не единственное учебное заведение, отправленное на вынужденный отдых в полном составе – раньше в Буйнакске и Буйнакском районе на карантин из-за простудный заболеваний закрыли две школы.