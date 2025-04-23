Британскую разведку впервые возглавит женщина – СМИ

В Великобритании выбирают нового руководителя секретной разведслужбы. По данным СМИ, ее возглавит женщина - такое произойдет впервые в истории.

Новым руководителем разведки Великобритании впервые станет женщина. Об этом пишет местная пресса.

По данным издания Times, на сегодняшний день кандидатами на должность главы разведки являются три женщины.

"Впервые в истории секретную разведывательную службу MI6 возглавит женщина... Собеседования на должность прошли на прошлой неделе, и все три финальных кандидата были женщинами - две из них были офицерами MI6"

– британское издание Times

В частности, на пост главы разведки претендует бывший посол Великобритании в Китае Барбара Вудворд, однако ее критикуют за симпатии к КНР.

Напомним, в течение последних 5 лет разведку MI6 возглавляет Ричард Мур. Он покинет свой пост ближайшей осенью.