Вестник Кавказа

Brent сегодня поднялась выше $80

Brent сегодня поднялась выше $80
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Цена на бирже на нефть Brent сегодня вечером продолжила рост и преодолела психологическую отметку в $80 за баррель. На таком уровне Brent торговалась в последний раз в конце августа 2024.

Нефть Brent продолжает дорожать на бирже: сегодня вечером она поднялась выше отметки $80, свидетельствуют данные торгов.

Этот порог североморская нефтяная смесь взяла впервые с 29 августа 2024 года.

Так, на 18:21 мск стоимость "бочки" Brent на бирже ICE (Лондон) поднялась на 2,75% и в результате составила $80,2. Спустя пять минут фьючерс на нефть этой марки уменьшил темпы роста, однако по-прежнему оставался дороже $80. Его цена составила $80,15, прибавив по отношению к закрытию торгов накануне почти 2,7%.

Дорожает и легкая нефть WTI. Ноябрьский фьючерс на нее дорожал практически на 3%.

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