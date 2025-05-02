Вестник Кавказа

Бразилия выступила в поддержку иранской ядерной программы

Бразилия выступила в поддержку иранской ядерной программы
© Фото: IRNA
Власти Бразилии поддержали право Ирана на обогащение урана, отметив, что Тегеран имеет полное право на мирное использование ядерной энергии, и односторонний подход к этому вопросу недопустим.

Никто не может лишить Иран права на мирное использование ядерной энергии и обогащение урана, заявил сегодня на полях 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, главный советник президента Бразилии Сельсу Аморим.

Главный советник провел встречу с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом, на которой иранский чиновник подчеркнул важность сохранения ядерной независимости страны, продолжения топливного цикла и обогащения урана, заявив: Тегеран с готовностью приветствует диалог, но не отступит от своих позиций по этому вопросу, передает иранское государственное информационное агентство IRNA.

Бразильская сторона подтвердила такую позицию, заявив, что полностью поддерживает право Ирана на мирное использование ядерной энергии.

Также Ахмадиан и Аморим в ходе беседы подчеркнули важность и необходимость постоянных консультаций между независимыми государствами, направленными на противодействие односторонним подходам к подобным вопросам.

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