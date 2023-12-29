Вестник Кавказа

БПЛА в пожароопасный сезон будут мониторить леса Карачаево-Черкесии

БПЛА в пожароопасный сезон будут мониторить леса Карачаево-Черкесии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Уже нынешней весной с началом теплого сезона, чреватого лесными пожарами, на патрулирование территорий КЧР выйдут беспилотные летательные аппараты, которые будут отслеживать состояние местных лесов.

Лесные территории Карачаево-Черкесии (КЧР) в этом году будут мониторить с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщила пресс-служба правительства КЧР.

"Беспилотники в КЧР будут использоваться для наблюдения за возможными лесными пожарами, а также патрулирования лесных территорий, обнаружения нарушений законодательства, контроля за вырубкой леса"

- пресс-служба правительства региона

Власти республики в скором времени намерены закупить партию необходимых для этого БПЛА, управлять которыми будут местные специалисты. На эти цели уже выделено 9 млн рублей, говорится в сообщении.

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