БПЛА в пожароопасный сезон будут мониторить леса Карачаево-Черкесии

Уже нынешней весной с началом теплого сезона, чреватого лесными пожарами, на патрулирование территорий КЧР выйдут беспилотные летательные аппараты, которые будут отслеживать состояние местных лесов.
Лесные территории Карачаево-Черкесии (КЧР) в этом году будут мониторить с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщила пресс-служба правительства КЧР.
"Беспилотники в КЧР будут использоваться для наблюдения за возможными лесными пожарами, а также патрулирования лесных территорий, обнаружения нарушений законодательства, контроля за вырубкой леса"
- пресс-служба правительства региона
Власти республики в скором времени намерены закупить партию необходимых для этого БПЛА, управлять которыми будут местные специалисты. На эти цели уже выделено 9 млн рублей, говорится в сообщении.