Борьба с одиночеством выйдет на федеральный уровень в России

В России может появиться общегосударственная программа по борьбе с одиночеством - такую идею выдвинул заместитель спикер Госдумы, представитель "Новых людей" Владислав Даванков.
По словам политика, вице-премьер Татьяна Голикова уже в курсе его инициативы.
Даванков пояснил, что такой проект мог бы существовать в рамках уже действующего нацпроекта "Демография", пишет ТАСС.
Уход "Тиндера" из РФ политик не считает серьезной утратой, ведь знакомиться люди могут и с помощью отечественных платформ. Однако дело не только в возможности познакомиться в онлайне.
"Проблема одиночества в России стоит очень остро, по опросам, одинокими чувствуют себя более 60 млн россиян. Такой проект я предложил запустить Татьяне Голиковой"
– Владислав Даванков
Вице-спикер предлагает такой план действий:
- отобрать наиболее одинокие регионы;
- открыть в них пилотные досуговые площадки, рассчитанные на людей самых разных возрастов;
- на различных уровнях системно оказывать поддержку одиноким,
- помогать создавать и развивать цифровые сервисы знакомств.