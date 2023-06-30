Борьба с одиночеством выйдет на федеральный уровень в России

Опубликовано: 20:13, 30 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Уход Tinder может сослужить россиянам хорошую службу - стать стимулом для создания отечественной программы преодоления одиночества. С такой многообещающей инициативой выступил представитель руководства партии "Новые люди" Владислав Даванков.

В России может появиться общегосударственная программа по борьбе с одиночеством - такую идею выдвинул заместитель спикер Госдумы, представитель "Новых людей" Владислав Даванков.

По словам политика, вице-премьер Татьяна Голикова уже в курсе его инициативы.

Даванков пояснил, что такой проект мог бы существовать в рамках уже действующего нацпроекта "Демография", пишет ТАСС.

Уход "Тиндера" из РФ политик не считает серьезной утратой, ведь знакомиться люди могут и с помощью отечественных платформ. Однако дело не только в возможности познакомиться в онлайне.

"Проблема одиночества в России стоит очень остро, по опросам, одинокими чувствуют себя более 60 млн россиян. Такой проект я предложил запустить Татьяне Голиковой"

– Владислав Даванков

Вице-спикер предлагает такой план действий:

отобрать наиболее одинокие регионы;

открыть в них пилотные досуговые площадки, рассчитанные на людей самых разных возрастов;

на различных уровнях системно оказывать поддержку одиноким,

помогать создавать и развивать цифровые сервисы знакомств.