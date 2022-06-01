Вестник Кавказа

Большегрузы не пустят в Горячий Ключ

Большегрузы не пустят в Горячий Ключ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На трассе М4 на период летнего сезона вводят ограничение движения грузовых автомобилей по маршруту Горячий Ключ – Джубга. Въезд будет запрещен транспорту более 15 тонн.

На время летнего периода трасса М4 в Краснодарском крае от Горячего Ключа до Джубги будет недоступна для грузового транспорта. Информация об этом была опубликована в telegram-канале ГК "Автодор".

Сообщается, что ограничения вводятся для машин более 15 тонн.

По данным ведомства, ограничения будут введены с конца апреля и продлятся до середины сентября.

Также уточняется, что проезд грузового транспорта будет разрешен в рабочие дни и ночью.

Таким образом, планируется избежать больших заторов на дороге и уменьшить количество происшествий.

Трасса между Горячим Ключом и Джубгой считается сложной из-за горного рельефа. Третья часть автомобилей, которые проезжаю по ней, грузовые. Из-за чего на маршруте часто возникают пробки и заторы.

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