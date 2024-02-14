Большая часть жителей Азербайджана поддерживает подписание мирного договора с Арменией

Граждане Азербайджана выступают за подписание договора о мире с Арменией. По данным соцопроса более 78% жителей республики поддержали это решение.

Подавляющее большинство граждан Азербайджанской Республики поддерживают заключение мира с Республикой Армения.

По данным социологического опроса, который провели специалисты Центра социсследований АР в феврале, больше 78% жителей республики выступили за заключение мирного договора с РА.

Около 19% респондентов не поддержали подписание документа о мире. Чуть больше 2% опрошенных граждан воздержались от ответа.

В ноябре прошлого года Центр социсследований проводил подобный опрос, в котором также свыше 78% респондентов согласились с заключением мира между Азербайджаном и Арменией.

Опрос проводился среди совершеннолетнего населения в 12 районах страны.