Больницам и школам Карачаево-Черкесии передали свыше 30 карет скорой помощи и автобусов

Автопарк медицинских и образовательных учреждений КЧР в преддверии новогодних праздников пополнился тремя десятками транспортных средств. Речь идет о каретах скорой помощи и автобусах.
Медицинским учреждениям и школам Карачаево-Черкесии передали новые транспортные средства. Об этом сказано в Telegram-канале главы КЧР.
"Сегодня (...) вручил ключи от 33 новых единиц автотранспорта директорам образовательных организаций, руководителям учреждений здравоохранения, а также директору Черкесского пассажирского автотранспортного предприятия"
– Рашид Темрезов
Учреждения здравоохранения получили в свое распоряжение 12 машин скорой помощи и 6 улучшенных автобусов, позволяющих перевозить маломобильных лиц.
Школам же передали 15 современных автобусов для перевозки детей.
Читайте нас в Дзен Новости Google News