Вестник Кавказа

Больницам и школам Карачаево-Черкесии передали свыше 30 карет скорой помощи и автобусов

Больницам и школам Карачаево-Черкесии передали свыше 30 карет скорой помощи и автобусов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Автопарк медицинских и образовательных учреждений КЧР в преддверии новогодних праздников пополнился тремя десятками транспортных средств. Речь идет о каретах скорой помощи и автобусах.

Медицинским учреждениям и школам Карачаево-Черкесии передали новые транспортные средства. Об этом сказано в Telegram-канале главы КЧР.

"Сегодня (...) вручил ключи от 33 новых единиц автотранспорта директорам образовательных организаций, руководителям учреждений здравоохранения, а также директору Черкесского пассажирского автотранспортного предприятия"

– Рашид Темрезов

Учреждения здравоохранения получили в свое распоряжение 12 машин скорой помощи и 6 улучшенных автобусов, позволяющих перевозить маломобильных лиц.

Школам же передали 15 современных автобусов для перевозки детей.

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