Более 4 тыс овец передадут нуждающимся на Курбан-байрам в Ингушетии

Благотворительная акция к одному из главных праздников мусульман – Курбан-байраму – стартует во вторник в Ингушетии. По словам главы республики, в ходе нее будет роздано свыше 4 тыс овец.

Подготовка к празднику Курбан-байрам (Ид аль-Адха) в Ингушетии продолжается – 3 июня начинается масштабная благотворительная акция, рассказал глава республики Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, в ее рамках нуждающиеся семьи получат свыше 4 тыс овец.

Калиматов уточнил, что животных для жертвоприношения на Курбан-байрам выдадут малоимущим и многодетным, инвалидам и сиротам. Кроме того, жертвенных овец получат семьи участников СВО и правоохранителей, погибших при исполнении служебных обязанностей.

"Традиционно часть пожертвований направят малоимущим и многодетным семьям Пригородного района Северной Осетии"

– Калиматов

Глава Ингушетии подчеркнул, что таким образом власти оказывают поддержку тем, кому не по средствам покупка жертвенного животного. Благодаря этой мере каждый, независимо от жизненных обстоятельств, сможет достойно отметить праздник.

"Праздник Курбан-Байрам является для нас милостью от Всевышнего. Мы имеем возможность помочь тем, кому это необходимо, и приумножить этим наши благие дела"

– Калиматов

Напомним, Курбан-байрам в 2025 году отметят 6 июня.