Более 10 школ обновят в Карачаево-Черкесии за год

В 2024 году в республике начнут приводить в порядок более 10 школ. В 5 из них работы собираются завершить в течение ближайших 8 месяцев.
В этом году в Карачаево-Черкесии намерены начать капитальный ремонт в 13 школах. Об этом сказано в Telegram-канале главы республики.
"В 2024 году начали капитальный ремонт в 13 школах республики, пять из которых планируем завершить до конца текущего года"
– Рашид Темрезов
Он напомнил, что с 2022 года в регионе удалось привести в порядок свыше четырех десятков школ.
Кроме того, глава КЧР обратил внимание на, что в этом году планируется отремонтировать 7 спортзалов, расположенных в общеобразовательных организациях.