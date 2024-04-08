Более 10 школ обновят в Карачаево-Черкесии за год

В 2024 году в республике начнут приводить в порядок более 10 школ. В 5 из них работы собираются завершить в течение ближайших 8 месяцев.

В этом году в Карачаево-Черкесии намерены начать капитальный ремонт в 13 школах. Об этом сказано в Telegram-канале главы республики.

"В 2024 году начали капитальный ремонт в 13 школах республики, пять из которых планируем завершить до конца текущего года" – Рашид Темрезов

Он напомнил, что с 2022 года в регионе удалось привести в порядок свыше четырех десятков школ.

Кроме того, глава КЧР обратил внимание на, что в этом году планируется отремонтировать 7 спортзалов, расположенных в общеобразовательных организациях.