Бой брата Хабиба возглавит вечер UFC

Опубликовано: 5:29, 17 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова / "Вестник Кавказа"

Умар Нурмагомедов подерется с Кори Сэгдхагеном на турнире UFC в США. Поединок россиянина и американца возглавит турнир.

UFC официально объявил о проведении бойцовского поединка между россиянином Умаром Нурмагомедовым и представителем Америки Кори Сэндхагеном.

Как сообщили сайт бойцовского промоушена, Умар и Кори разделят арену хоккейной команды "Нэшвилл" 5 августа в американском городе Нэшвилле.

Брат Хабиба Нурмагомедова идет на рекорде из 16 побед в 16 поединках. Он является непобежденным бойцом организации. Последний раз он выходил в клетку против бойца из Бразилии Раони Барселоса и победил.

Президент UFC Дана Уайт ранее заявлял, что бойцы отказываются от поединка с дагестанцем из-за риска лишиться своих очков в рейтинге.