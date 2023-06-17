Бой брата Хабиба возглавит вечер UFC

Умар Нурмагомедов подерется с Кори Сэгдхагеном на турнире UFC в США. Поединок россиянина и американца возглавит турнир.
UFC официально объявил о проведении бойцовского поединка между россиянином Умаром Нурмагомедовым и представителем Америки Кори Сэндхагеном.
Как сообщили сайт бойцовского промоушена, Умар и Кори разделят арену хоккейной команды "Нэшвилл" 5 августа в американском городе Нэшвилле.
Брат Хабиба Нурмагомедова идет на рекорде из 16 побед в 16 поединках. Он является непобежденным бойцом организации. Последний раз он выходил в клетку против бойца из Бразилии Раони Барселоса и победил.
Президент UFC Дана Уайт ранее заявлял, что бойцы отказываются от поединка с дагестанцем из-за риска лишиться своих очков в рейтинге.