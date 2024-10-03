Ближневосточный конфликт снизил поток туристов в Россию

Ожидания туроператоров по потоку иностранных туристов в Россию не оправдались из-за эскалации конфликта в регионе Ближнего Востока. Решить проблему может введение безвизового режима с дружественными странами.

Рост туристического потока из-за границы будет ниже ожидаемого по итогам этого года, рассказали в РСТ. Вероятной причиной послужила эскалация конфликта на Ближнем Востоке и нежелание жителей выезжать из региона.

«Бронирования идут, но не в том объеме, как ожидалось. У нас сейчас много групп, в основном Китай, Арабский Восток, но бронирования на ноябрь-декабрь на арабском рынке и не только довольно слабые. Мы рассчитывали на более активный спрос, но продолжающийся ближневосточный конфликт не дает возможности увеличить въездной поток»

- РСТ

В объединении отметили, что за первые 9 месяцев 2024 года Россию посетили порядка 700 тыс туристов, что на 17% больше, чем в прошлом году. Тем не менее, достичь допандемийного уровня потока путешественников в Центральную Россию еще не удалось, зато они активно едут в дальневосточный регион, считая его более безопасным.

Среди причин снижения спроста туроператоры также выделяют высокие цены в России для международных туристов. Есть вероятность, что проблему сможет решить введение безвизового режима с дружественными странами, так как это снизит стоимость поездки.