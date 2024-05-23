Блинкен: будущее Грузии решат ближайшие месяцы и шаги правительства

Вопрос о том, возможно ли европейское будущее Грузии, решится в ближайшие месяцы, заявил Блинкен. По его мнению, правительству страны нужно делать шаги "в правильном направлении".

Руководство Грузии должно предпринимать шаги в правильном направлении, решается вопрос о будущем страны, отметил госсекретарь США Энтони Блинкен, в поздравлении страны с Днем независимости.

"Это были важные 12 месяцев для народа Грузии, включая историческое достижение статуса кандидата в члены Евросоюза. Следующие месяцы будут иметь решающее значение для того, чтобы эта возможность стала реальной"

– Блинкен

Отметим, что и США и Евросоюз выступают против принятия в Грузии закона об иностранном влиянии, который якобы подрывает демократию. Против правительства страны готовятся санкции, также выражаются сомнения в том, что Грузия идет по пути евроинтеграции.

"США продолжат решительно поддерживать стремление грузинского народа к евро-атлантическому будущему. Мы призываем лидеров Грузии предпринять шаги, необходимые для движения страны вперед в правильном направлении"

– Блинкен

До конца мая в Грузии решится судьба скандального закона, сегодня в парламенте начнут рассматривать вето президента. Напомним, парламент имеет возможность преодолеть вето, наложенное главой государства.