Благоустройство Евпатории вылилось в многомиллионные хищения

Опубликовано: 21:35, 17 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Иллюминация курортной Евпатории в Крыму обошлась бюджету республики на 13 млн рублей больше запланированного – именно на такую сумму подрядчик завысил стоимость проведенных работ в свою пользу.

Сотрудники муниципального бюджетного учреждения (МБУ) "Порядок", что в крымской Евпатории, не только расшвыривались государственными миллионами, но и превысили свои полномочия, заключив контракт на благоустройство городской территории без конкурсных процедур, установили в городской прокуратуре, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Крыма.

На основании муниципального контракта, заключенного МБУ, подрядчик проводил работы по благоустройству территории муниципального образования - монтировал элементы оформления иллюминации. По их завершении заказчик принял и полностью оплатил работы, стоимость которых, как показала прокурорская проверка, была завышена на 13 млн рублей, - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

СКР уже возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий: как оказалось, работа подрядчика - индивидуального предпринимателя – была принята даже без проведения проверочных мероприятий со стороны должностных лиц.