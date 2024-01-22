Вестник Кавказа

Бизнес-омбудсменом в Ингушетии назначен экс-замглавы Минстроя

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов и новый бизнес-омбудсмен в республике Зелимхан Дзауров
© Фото: пресс-служба главы и правительства Ингушетии
Глава Ингушетии назначил нового бизнес-омбудсмена. Им стал бывший сотрудник регионального Минстроя

Новым бизнес-омбудсменом в Ингушетии стал Зелимхан Дзауров. Об этом говорится в указе главы республики.

"Новому бизнес-омбудсмену 37 лет, имеет два высших образования по специальностям "Экономист " и "Строительство ". С 2009 года работал в органах исполнительной власти республики, в том числе аппарате правительства Ингушетии"

 – пресс-служба главы РИ

Ранее Дзауров занимал должность замглавы Минстроя республики. Он также работал заместителем мэрии Магаса.

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