Бизнес-омбудсменом в Ингушетии назначен экс-замглавы Минстроя

Глава Ингушетии назначил нового бизнес-омбудсмена. Им стал бывший сотрудник регионального Минстроя
Новым бизнес-омбудсменом в Ингушетии стал Зелимхан Дзауров. Об этом говорится в указе главы республики.
"Новому бизнес-омбудсмену 37 лет, имеет два высших образования по специальностям "Экономист " и "Строительство ". С 2009 года работал в органах исполнительной власти республики, в том числе аппарате правительства Ингушетии"
– пресс-служба главы РИ
Ранее Дзауров занимал должность замглавы Минстроя республики. Он также работал заместителем мэрии Магаса.