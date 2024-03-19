Вестник Кавказа

Беспилотники помогут лесникам Ставрополья справляться с пожарами

Беспилотник
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Лесничества Ставрополья получат БПЛА. Благодаря беспилотникам можно будет оперативно отслеживать ситуацию с возгораниями в лесном массиве.

Власти Ставропольского края приняли решение о закупке беспилотников для использования лесными инспекторами. Это инновационное решение позволит специалистам эффективно мониторить леса региона и оперативно выявлять потенциальные очаги пожаров.

«В 2024 и 2025 годах запланировали приобретение 11 беспилотников, которые будут отслеживать пожароопасные ситуации в наших лесах. А лесные инспекторы смогут при патрулировании оперативно фиксировать нарушения. Эту работу проводим в рамках нацпроекта „Беспилотные авиационные системы“, инициированного Президентом страны. Беспилотники помогут сократить время реагирования, а значит — уменьшить число возгораний и площади лесных пожаров. В первую очередь это актуально для труднодоступных участков, таких как леса в регионе КМВ»

– Владимир Владимиров

Эффективность применения беспилотников для мониторинга лесов

Глава региона отметил, что использование беспилотных аппаратов значительно увеличит скорость и точность инспекций лесов. Вместо длительных пешеходных обходов специалисты смогут быстро просматривать большие участки леса с воздуха. Это позволит выявлять опасные участки и принимать меры по их недопущению, что в свою очередь поможет предотвратить возникновение пожаров.

Безопасность и экономия времени благодаря беспилотным аппаратам

Также Владимиров указал на то, что одним из основных преимуществ использования беспилотников в лесном хозяйстве является повышение безопасности работников. Так как инспекция потенциально опасных участков теперь будет осуществляться без непосредственного участия лесников.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
2250 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Кавминоводы примут фестиваль трейлраннинга

Кавминоводы примут фестиваль трейлраннинга

Гостеприимство как бренд курортов Кавказа 

Гостеприимство как бренд курортов Кавказа 

Зарегистрирован бренд «Кавказское гостеприимство»

Зарегистрирован бренд «Кавказское гостеприимство»

На Ставрополье снижается инфляция

На Ставрополье снижается инфляция

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы