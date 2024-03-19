Беспилотники помогут лесникам Ставрополья справляться с пожарами

Лесничества Ставрополья получат БПЛА. Благодаря беспилотникам можно будет оперативно отслеживать ситуацию с возгораниями в лесном массиве.

Власти Ставропольского края приняли решение о закупке беспилотников для использования лесными инспекторами. Это инновационное решение позволит специалистам эффективно мониторить леса региона и оперативно выявлять потенциальные очаги пожаров.

«В 2024 и 2025 годах запланировали приобретение 11 беспилотников, которые будут отслеживать пожароопасные ситуации в наших лесах. А лесные инспекторы смогут при патрулировании оперативно фиксировать нарушения. Эту работу проводим в рамках нацпроекта „Беспилотные авиационные системы“, инициированного Президентом страны. Беспилотники помогут сократить время реагирования, а значит — уменьшить число возгораний и площади лесных пожаров. В первую очередь это актуально для труднодоступных участков, таких как леса в регионе КМВ»

– Владимир Владимиров

Эффективность применения беспилотников для мониторинга лесов

Глава региона отметил, что использование беспилотных аппаратов значительно увеличит скорость и точность инспекций лесов. Вместо длительных пешеходных обходов специалисты смогут быстро просматривать большие участки леса с воздуха. Это позволит выявлять опасные участки и принимать меры по их недопущению, что в свою очередь поможет предотвратить возникновение пожаров.

Безопасность и экономия времени благодаря беспилотным аппаратам

Также Владимиров указал на то, что одним из основных преимуществ использования беспилотников в лесном хозяйстве является повышение безопасности работников. Так как инспекция потенциально опасных участков теперь будет осуществляться без непосредственного участия лесников.