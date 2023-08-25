Бельгия нацелилась на энергетическое сотрудничество с Азербайджаном

В четверг, 24 августа, прошла встреча глав МИД Азербайджана и Бельгии Джейхуна Байрамова и Хаджи Лабиб. В ходе беседы руководитель бельгийского внешнеполитического ведомства обратила внимание на то, что Брюссель готов развивать энергетическое сотрудничество с Баку.
"Партнерство в этой сфере хотелось бы расширить. В такой сложной геополитической ситуации поддержка сторон очень важна"
– Хаджа Лабиб
Она также подчеркнула, что Бельгия стремится к углублению взаимодействия с Азербайджана.
"На сегодняшней встрече представилась хорошая возможность для обсуждения различных вопросов. Мы, в частности, обсудили ряд вопросов в области двусторонних связей между Азербайджаном и Бельгией, в сфере торговли, инвестиций"
– глава МИД Бельгии
В свою очередь, рассказал, что на переговорах обсуждался Средний коридор, значимость Зангезурского коридора. Он отметил, что в Азербайджане в настоящее время работают 18 компаний с бельгийским капиталом.
"В 2022 году товарооборот между двумя странами составил $80 млн, но это не соответствует имеющемуся потенциалу"
– Джейхун Байрамов