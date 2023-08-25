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Бельгия нацелилась на энергетическое сотрудничество с Азербайджаном

Бельгия нацелилась на энергетическое сотрудничество с Азербайджаном
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Бельгия намерена углублять сотрудничество с Азербайджаном в энергетике, сообщила глава МИД. На переговорах с азербайджанским коллегой также обсуждались связи двух стран в торговле и инвестициях.

В четверг, 24 августа, прошла встреча глав МИД Азербайджана и Бельгии Джейхуна Байрамова и Хаджи Лабиб. В ходе беседы руководитель бельгийского внешнеполитического ведомства обратила внимание на то, что Брюссель готов развивать энергетическое сотрудничество с Баку.

"Партнерство в этой сфере хотелось бы расширить. В такой сложной геополитической ситуации поддержка сторон очень важна"

– Хаджа Лабиб

Она также подчеркнула, что Бельгия стремится к углублению взаимодействия с Азербайджана.

"На сегодняшней встрече представилась хорошая возможность для обсуждения различных вопросов. Мы, в частности, обсудили ряд вопросов в области двусторонних связей между Азербайджаном и Бельгией, в сфере торговли, инвестиций"

– глава МИД Бельгии

В свою очередь, рассказал, что на переговорах обсуждался Средний коридор, значимость Зангезурского коридора. Он отметил, что в Азербайджане в настоящее время работают 18 компаний с бельгийским капиталом.

"В 2022 году товарооборот между двумя странами составил $80 млн, но это не соответствует имеющемуся потенциалу"

– Джейхун Байрамов

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