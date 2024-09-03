Вестник Кавказа

Бархатный сезон на Кубани еще не начался - Вильфанд

Пляж
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В сезоне 2024 года бархатный сезон стартует около 15 сентября на Юге России. Сейчас погода стоит еще летняя, жаркая, пояснил Вильфанд.

Когда начнется бархатный сезон в Крыму и Краснодарском крае? Ответ дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"На юге европейской России к концу недели начнется бархатный сезон, потому что пока еще высокие температуры - плюс 27 - плюс 30 градусов. Начиная со второй половины недели температура будет в диапазоне плюс 26 - плюс 29 градусов, 30 градусов не будет. А температура воды 26-27 градусов"

– специалист

Вильфанд заметил, что на черноморских курортах Краснодарского края мягкий бархатный сезон впереди, а в Крыму он едва начинается: воздух днем 26-28 градусов, море держит температуру 25-26 градусов.

Отдых на море в сентябре с возможностью купания доступен и под Калининградом - температура воды в море сейчас 21 градус, а температура воздуха достигает 30-градусной отметки, передает "Интерфакс".

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