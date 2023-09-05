Бархатный сезон 2023: дополнительные поезда назначены в Адлер и Анапу

Опубликовано: 9:56, 5 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

РЖД запускают дополнительные поезда на курорты черноморского побережья России. Как рассказали в компании, таким образом в бархатный сезон можно будет без проблем добраться до Адлера, Анапы и Новороссийска.

Дополнительные поезда будут курсировать в курортных направлениях, популярных в

, в России, сообщили в РЖД.

В компании уточнили, что из тысячи доппоездов, которые вводятся на сентябрь, свыше 600 будут ездить на курорты Черного моря.

В Адлер отправятся 220 составов.

В Анапу можно будет попасть на 170 поездах.

Добраться до Новороссийска – на 140.

В РЖД также решили продлить до октября некоторые сезонные поезда:

в Новороссийск из Москвы, Челябинска и Санкт-Петербурга;

в Адлер из Тамбова,

в Анапу из Уфы и др.