Бархатный сезон 2023: дополнительные поезда назначены в Адлер и Анапу

РЖД запускают дополнительные поезда на курорты черноморского побережья России. Как рассказали в компании, таким образом в бархатный сезон можно будет без проблем добраться до Адлера, Анапы и Новороссийска.
Дополнительные поезда будут курсировать в курортных направлениях, популярных в
, в России, сообщили в РЖД.
В компании уточнили, что из тысячи доппоездов, которые вводятся на сентябрь, свыше 600 будут ездить на курорты Черного моря.
- В Адлер отправятся 220 составов.
- В Анапу можно будет попасть на 170 поездах.
- Добраться до Новороссийска – на 140.
В РЖД также решили продлить до октября некоторые сезонные поезда:
- в Новороссийск из Москвы, Челябинска и Санкт-Петербурга;
- в Адлер из Тамбова,
- в Анапу из Уфы и др.