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Бархатный сезон 2023: дополнительные поезда назначены в Адлер и Анапу

Бархатный сезон 2023: дополнительные поезда назначены в Адлер и Анапу
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
РЖД запускают дополнительные поезда на курорты черноморского побережья России. Как рассказали в компании, таким образом в бархатный сезон можно будет без проблем добраться до Адлера, Анапы и Новороссийска.

Дополнительные поезда будут курсировать в курортных направлениях, популярных в

, в России, сообщили в РЖД.

В компании уточнили, что из тысячи доппоездов, которые вводятся на сентябрь, свыше 600 будут ездить на курорты Черного моря.

  • В Адлер отправятся 220 составов.
  • В Анапу можно будет попасть на 170 поездах.
  • Добраться до Новороссийска – на 140.

В РЖД также решили продлить до октября некоторые сезонные поезда:

  • в Новороссийск из Москвы, Челябинска и Санкт-Петербурга;
  • в Адлер из Тамбова,
  • в Анапу из Уфы и др.
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