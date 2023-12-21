Банк в Иране открыл первый с 2018 года зарубежный аккредитив

ЦБ Ирана объявил об открытии зарубежного аккредитива. Это первый с 2018 года аккредитив, открытый иранским банком.

Банк Sepah в Иране открыл зарубежный аккредитив, который планируется использовать для импорта товаров из РФ. Об этом сообщает Центробанк республики.

Это первый аккредитив, открытый ИРИ после того, как Соединенные Штаты пять лет назад покинули СВПД по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы и усилили санкционное давление на страну. Его сумма составляет примерно $18,8 млн, сообщают иранские СМИ.

Аккредитив – это безналичный способ расчетов, при котором деньги поступают от покупателя продавцу не напрямую, а при посредничестве банка.