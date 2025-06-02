Баку, Тбилиси и Анкара проведут первую встречу спикеров парламентов

Первая встреча спикеров азербайджанского, грузинского и турецкого парламентов должна состояться в нынешнем году. На ней будут обсуждаться вопросы развития взаимодействия между законодательными органами трех стран.

Азербайджан, Грузия и Турция до конца этого года намерены провести первую трехстороннюю встречу на уровне спикеров парламентов. Об этом поведал 18 июня Шалва Папуашвили, председатель грузинского законодательного органа.

Он подчеркнул, что договоренность о проведении этой встречи была достигнута на прошедших в Анкаре переговорах с турецким коллегой Нуманом Куртулмушем.

"Мы договорились, что в этом году обязательно проведем первую трехстороннюю встречу на уровне председателей парламентов, на которой будет обсуждено парламентское сотрудничество между Турцией, Азербайджаном и Грузией в региональном контексте"

– Шалва Папуашвили

Он акцентировал внимание на том, что трехсторонний формат с участием глав парламентов был инициирован в позапрошлом году. Папуашвили добавил, что представители трех стран должны были собраться на такую встречу в том же году, однако ее в итоге пришлось перенести из-за сильного землетрясения, произошедшего в Турции.

Напомним, в настоящее время с визитом в Турции находится грузинская делегация во главе с Шалвой Папуашвили.