Баку станет еще краше и удобнее для жителей и гостей

Госкомстроительства и архитектуры Азербайджана представил генплан развития Баку до 2040 года, который предусматривает глобальные изменения не только в облике, но и в инфраструктуре мегаполиса.

Баку в скором времени станет не только краше, но и намного удобнее и для жителей мегаполиса, и для туристов – новый генеральный план развития столицы Азербайджана до 2040 года уже размещен на сайте Государственного комитета Азербайджана по градостроительству и архитектуре.

Согласно документу, в городе грядут большие изменения: так, рядом с центром мегаполиса вырастет "зеленый" университетский городок, который органично займет свое место в сети гибридных "зеленых" коридоров, а добраться в этот "студенческий" район будет удобно на мобильных средствах передвижения - велосипедах, скутерах и прочем молодежном транспорте.

Здесь же разместятся частные и государственные вузы, а также студенческие общежития, гостевые дома для иностранных исследователей и квартиры для их профессорско-преподавательского состава.

Большие изменения ждут и столичные дороги – их протяженность к 2040 году вырастет на 368,7 км, а для того, чтобы разгрузить от транспорта центр города, в перспективе планируется создание новой альтернативной дорожной инфраструктуры.

Также будет построена новая магистраль к городу-спутнику Баку Сумгайыту – нынешняя трасса перегружена и требует создания дороги-дублера.

Вырастет и бакинская подземка – в метро будет создана новая инфраструктура, а зеленая и красная его линии будут разделены. В городе за 16 лет появится 21 новая станция метро, их общее количество составит 46. Уже сейчас метрополитен играет ведущую роль в системе общественного транспорта столицы, объединяя своими линиями наиболее густонаселенные районы агломерации и центральные районы мегаполиса.

Дополнят общественный транспорт столицы Азербайджана трамвайные маршруты и новый для бакинцев вид транспорта – метробусы.

До Бакинского аэропорта будет проложена железнодорожная линия, что будет очень удобно и для жителей, и для многочисленных гостей столицы.

Еще одна приятная новость, теперь уже для туристов – на побережье Каспийского моря в окрестностях столицы продолжит развиваться курортный туризм: для этого будет отведено около 169,8 га новых площадей. Сегодня курорты Абшеронского полуострова очень востребованы не только местными жителями, но и туристами – здесь есть привлекательные элементы ландшафта, магазины, рестораны, чистая вода, тенты и многое другое, что позволяет отдохнуть в комфортной обстановке. Близость курортов к небольшим сельским центрам с парками водных развлечений, историческими местами и памятниками, местами для шопинга повышают их туристическую привлекательность, поэтому генеральным планом предусмотрено дальнейшее развитие городского пляжного туризма.

"Кроме того, совершенствование транспортной сети позволит осуществлять частные экскурсии из пляжных зон в места расположения важных туристических достопримечательностей Баку"

- генплан Баку

Поэтапная реализация генерального плана мегаполиса предусматривает капиталовложения в размере 93,6 млрд манатов ($55 млрд), 47,6 млрд манатов из которых будет затрачено на развитие городской территории, 16,9 млрд манатов – на транспортной инфраструктуры, а 15,32 млрд манатов – на совершенствование инженерно-коммуникационных систем. Остальные средства пойдут на развитие возобновляемых источников энергии, а также мероприятия по охране окружающей среды.