Баку примет глобальный саммит религиозных лидеров

Религиозные лидеры в рамках мероприятий СОР29 проведут в ноябре в Баку глобальный саммит, который послужит углублению межрелигиозного диалога и сотрудничества во имя сохранения священного дара жизни для всего человечества.

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюр Пашазаде сегодня на VIII Курултай-съезде Духовного управления мусульман РФ и XX Международном мусульманском форуме анонсировал глобальный саммит религиозных лидеров в Баку в рамках СОР29, который пройдет в ноябре текущего 2024 года.

"Эта ценная инициатива под эгидой ООН и под девизом братства всех людей послужит углублению межрелигиозного диалога и сотрудничества во имя сохранения священного дара жизни для всего человечества"

- Аллахшукюр Пашазаде

Главная задача, стоящая ныне перед человечеством – предотвратить возможный глобальный конфликт, последствия которого могут стать ужасными, и внести свою лепту в его предотвращение может религия: Управление мусульман Кавказа активно сотрудничает с Русской православной церковью в этом направлении, основываясь на принципах дружбы и взаимного уважения, подчеркнул Пашазаде, передает Sputnik Азербайджан.

Духовный лидер Азербайджана отметил, что в мире выросло число случаев исламофобии, и важнейшая миссия священнослужителей – предотвратить использование религии в политических манипуляциях экстремистов и террористов.

"В этой благословенной деятельности огромная заслуга, несомненно, принадлежит его святейшеству Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу"

– Аллахшукюр Пашазаде

Величие России заключается в ее трепетном отношении и глубокой привязанности к нравственным и духовным ценностям, а российские власти всегда подчеркивают важность объединения представителей различных национальностей и религий ради всеобщего благосостояния и светлого будущего во всем мире, добавил Пашазаде.