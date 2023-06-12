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Баку потребовал от Тегерана безопасности для дипмиссии Азербайджана

Здание МИД в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Министерстве иностранных дел Азербайджана сообщили, на каких условиях может быть возобновлена работа азербайджанского посольства в Тегеране. В первую очередь должны быть наказаны все причастные к январскому теракту в дипмиссии. Затем власти Ирана должны предоставить убедительные гарантии безопасности ахербайджанским дипломатам.

Внешнеполитическое ведомство Азербайджанской Республики распространило сегодня обращение к Тегерану по поводу возобновления деятельности азербайджанской дипмиссии в столице Исламской Республики. В документе подчеркивается, что для этого иранские власти обязаны создать безопасные условия работы дипломатов из Азербайджана.

В ведомстве сообщили, что в конце полугодия Баку и Тегеран провели несколько раундов дипломатических переговоров. В частности, на днях созванивались министры иностранных дел двух стран Джейхун Байрамов и Хосейн Амир Абдоллахиян, и во время беседы в деталях обсудили проблему прекращения работы азербайджанской дипмиссии в Тегеране. Также министры говорил в целом об ирано-азербайджанских отношениях.

"Что касается восстановления работы нашего посольства в Иране, прекратившего свою деятельность вследствие террористической атаки на него в январе текущего года, отметим, что Азербайджан ждет завершения расследования в связи с этой террористической атакой. Виновные в совершении террористического акта и его заказчики должны быть привлечены к ответственности, наказаны самым суровым образом"

– МИД АР

В ведомстве пояснили, что условия для работы дипмиссии должны быть настолько надежными и убедительными, чтобы у Баку не возникало сомнений в действительности гарантий безопасности азербайджанских дипломатов со стороны властей Ирана.

Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили ситуацию в двусторонних отношениях

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