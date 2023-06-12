Баку потребовал от Тегерана безопасности для дипмиссии Азербайджана

Внешнеполитическое ведомство Азербайджанской Республики распространило сегодня обращение к Тегерану по поводу возобновления деятельности азербайджанской дипмиссии в столице Исламской Республики. В документе подчеркивается, что для этого иранские власти обязаны создать безопасные условия работы дипломатов из Азербайджана.
В ведомстве сообщили, что в конце полугодия Баку и Тегеран провели несколько раундов дипломатических переговоров. В частности, на днях созванивались министры иностранных дел двух стран Джейхун Байрамов и Хосейн Амир Абдоллахиян, и во время беседы в деталях обсудили проблему прекращения работы азербайджанской дипмиссии в Тегеране. Также министры говорил в целом об ирано-азербайджанских отношениях.
"Что касается восстановления работы нашего посольства в Иране, прекратившего свою деятельность вследствие террористической атаки на него в январе текущего года, отметим, что Азербайджан ждет завершения расследования в связи с этой террористической атакой. Виновные в совершении террористического акта и его заказчики должны быть привлечены к ответственности, наказаны самым суровым образом"
– МИД АР
В ведомстве пояснили, что условия для работы дипмиссии должны быть настолько надежными и убедительными, чтобы у Баку не возникало сомнений в действительности гарантий безопасности азербайджанских дипломатов со стороны властей Ирана.