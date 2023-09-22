Баку отправил гуманитарный груз в Ханкенди

Опубликовано: 9:38, 22 сен 2023 (UTC+3 MSK)

В Ханкенди по просьбам местного населения сегодня направлено продовольствие. Поставки продуктов по дороге Агдам-Ханкенди Баку планирует продолжить в будущем.

В Карабах по дороге Агдам-Ханкенди сегодня направлена колонна автомобилей с продовольствием для армянских жителей региона.

Гуманитарный груз отправлен в Карабахский экономической район Азербайджана из Агдамского района. Решение об отправке колонны с продовольствием было принято в МЧС Азербайджана.

Всего в Ханкенди направлены четыре грузовика - два везут свежий хлеб, еще два, каждый на 20 тонн, различные продукты питания, среди которых чай, растительное масло, мука, а также необходимые средства гигиены. Продовольствие будет распределено среди населения региона.

Сегодняшняя доставка гуманитарного груза - первая, но не единственная, поставки будут продолжаться.

Напомним, на встрече в Евлахе, состоявшейся накануне, представители армянского населения Карабаха обратились с просьбой о направлении продовольствия в Ханкенди из других регионов Азербайджана.