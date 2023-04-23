Баку осудил сожжение флагов Азербайджана и Турции в Ереване

Официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде через соцсети обратился сегодня к руководству Армении с требованием пресечь преступления против государственных символов Азербайджана и Турции. Так МИД АР отреагировал на сожжение азербайджанского и турецкого флагов во время националистической акции в Ереване.
Гаджизаде в первую очередь указал, что сожжение флагов не было чьей-то импровизацией: она явно было заранее организовано и включено в программу националистической акции в Ереване.
Официальный представитель МИД Азербайджана осудил эту политическую провокацию и обратил внимание властей Армении на необходимость дать справедливую оценку данному преступлению.
Айхан Гаджизаде подчеркнул, что лично премьер-министр Никол Пашинян обязан срочно обеспечить недопущение аналогичных ксенофобских акций.