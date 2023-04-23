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Баку осудил сожжение флагов Азербайджана и Турции в Ереване

Баку осудил сожжение флагов Азербайджана и Турции в Ереване
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
МИД Азербайджана осудил сожжение азербайджанского и турецкого флагов в центре Ереване в ходе националистической акции. Баку призвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна срочно сделать все необходимое чтобы подобные ксенофобские выходки более не повторялись.

Официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде через соцсети обратился сегодня к руководству Армении с требованием пресечь преступления против государственных символов Азербайджана и Турции. Так МИД АР отреагировал на сожжение азербайджанского и турецкого флагов во время националистической акции в Ереване.

Гаджизаде в первую очередь указал, что сожжение флагов не было чьей-то импровизацией: она явно было заранее организовано и включено в программу националистической акции в Ереване.

Официальный представитель МИД Азербайджана осудил эту политическую провокацию и обратил внимание властей Армении на необходимость дать справедливую оценку данному преступлению.

Айхан Гаджизаде подчеркнул, что лично премьер-министр Никол Пашинян обязан срочно обеспечить недопущение аналогичных ксенофобских акций.

Армянские националисты сожгли флаги Азербайджана и Турции

Армянские националисты сожгли флаги Азербайджана и Турции

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