Баку и Тегеран обсудили сотрудничество в сфере медиа

Айхан Гаджизаде встретился с послом Ирана Моджтабой Демирчилу. Стороны обсудили развитие сотрудничества по линии СМИ и пресс-служб дипведомств.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде встретился с чрезвычайным и полномочным послом Ирана Моджтабой Демирчилу.
Стороны обсудили развитие контактов в сфере медиа. Пресс-секретарь МИД Азербайджана позитивно оценил тот уровень взаимодействия, который установился между главами пресс-служб дипведомств двух стран.
Баку и Тегеран также планируют развивать партнерские отношения в сфере СМИ, а также контакты между информационными агентствами двух государств.
Отметим, что 27 июля было совершен первый прямой перелет между Тебризом и Баку.