Баку и Тегеран обменялись поздравлениями

Эбрахим Раиси ранее на этой неделе поздравил азербайджанского коллегу с победой на выборах. Спустя несколько дней Ильхам Алиев поздравил иранского лидера с важным национальным праздником ИРИ.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил своего коллегу из Ирана Эбрахима Раиси с национальным праздником – годовщиной Исламской революции. Об этом сказано в сообщении на сайте азербайджанского лидера.

В послании сказано, что народы двух стран связывают дружественные отношения.

"Исторически объединяющие наши народы дружественные отношения и общие духовные ценности являются хорошей основой для развития азербайджано-иранских межгосударственных связей и сотрудничества. Взаимодействие наших стран в торгово-экономической, транспортной и других сферах сегодня вызывает удовлетворение"

– говорится в письме

Ильхам Алиев также выразил уверенность в том, что ирано-азербайджанское сотрудничество будет развиваться в дружественном ключе и в интересах народов.

Ранее на этой неделе Эбрахим Раиси позвонил президенту Азербайджана, чтобы поздравить его с победой на выборах.

Иранский лидер подчеркнул, что эти выборы приобрели еще большее значение, так как они впервые прошли на освобожденных от оккупации территориях.

"(…) Уверен, что в период Вашего нового президентского срока мы станем свидетелями развития по восходящей линии дружественных, братских отношений и связей между Ираном и Азербайджаном. Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а братскому азербайджанскому народу – счастья и счастливых дней"

– Эбрахим Раиси

Напомним, 7 февраля в Азербайджане состоялись досрочные выборы. Победу на них одержал действующий президент Ильхам Алиев.