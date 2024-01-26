Исполнитель теракта в посольстве Азербайджана в Иране приговорен к казни

В Иране вынесен приговор террористу, который чуть более года назад совершил теракт в посольстве Азербайджана в Тегеране. Сообщается, что он приговорен к смертной казни.

Ясин Гусейнзаде, совершивший нападение на дипмиссию Азербайджана в столице Исламской Республики, приговорен к смертной казни.

Об этом сообщают СМИ.

Отметим, что суд над обвиняемым состоялся в годовщину трагедии – 27 января этого года.

О том, что Верховный суд Ирана принял решение о высшей мере наказания для террориста, стало известно в октябре.

Теракт в посольстве Азербайджана в Тегеране

27 января 2023 года мужчина с оружием ворвался в здание посольства и открыл стрельбу. Атака была отражена, однако террорист успел убить главу службы охраны Орхана Аскерова. Еще двое охранников дипмиссии были ранены.

Сразу после ЧП Баку осуществил эвакуацию посольства из Тегерана. Однако спустя год напряженность в отношениях между странами смягчилась. Иранская сторона надеется, что Азербайджан восстановит работу своего посольства в ИРИ.