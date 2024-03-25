Вестник Кавказа

Баку и Москва обсудили развитие двусторонних отношений

Баку и Москва обсудили развитие двусторонних отношений
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Замглавы МИД Азербайджанской Республики и России обсудили развитие связей между сторонами и нынешнюю ситуацию в этом вопросе.

Заглавы Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики Эльнур Мамедов посетил российскую столицу с деловым визитом.

В рамках своей поездки он пообщался со своим российским коллегой Михаилом Галузиным. Информацию об этом распространил МИД АР.

Уточняется, что представители двух стран поднимали вопросы регионального и международного сотрудничества.

Также были рассмотрены темы, касающиеся развития двусторонних отношений в рамках платформ России и Азербайджана.

"В рамках визита были проведены встречи Э.Мамедова с представителями МИД России, отвечающими за вопросы международного права и отношения с латиноамериканским регионом"

– МИД Азербайджана

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