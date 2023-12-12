Баку и Белград будут сотрудничать в военной сфере

Азербайджан и Сербия будут развивать сотрудничество в сфере обороны. Сегодня между странами был заключен план на 2024 год по развитию связей двух сторон.

Азербайджан будет сотрудничать с Сербией по военным вопросам. Министерство обороны Азербайджанской Республики опубликовало на своей странице информацию о том, что сегодня состоялась встреча представителей ведомств двух стран.

В ходе встречи между Баку и Белградом был подписан документ, по которому стороны будут взаимодействовать в военной отрасли в этом году.

"На встрече стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Сербией, состоялся обстоятельный обмен мнениями по темам, представляющим взаимный интерес"

– Министерство обороны Азербайджана