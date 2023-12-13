Баку и Анкара обсудили "зеленую" энергетику

Власти Азербайджана и Турции провели переговоры по развитию отношений в сфере экономики и энергетики.

Глава Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и вице-президент Турции Джевдет Йылмаз провели деловую встречу, на которой обсудили ряд вопросов связанных с развитием связей двух стран. В ходе переговоров Йылмаз отметил, что сейчас мир находится на стадии развития "зеленой" энергетики, поэтому Азербайджан и Турция должны развивать отношения в направлении этой сферы. Сообщение о состоявшейся встрече было опубликовано на сайте президента Азербайджана.

Также в сообщении говорится о том, что стороны обсудили увеличение товарооборота между АР и Турцией, а также перспективы двусторонних связей.

«На встрече стороны выразили удовлетворение тем, что после подписания соглашения о преференциальной торговле товарооборот между Азербайджаном и Турцией вырос еще больше ($6,7 млрд по итогам 10 мес. 2023 года против $6 млрд за весь 2022г). Также обсуждался вопрос заседания азербайджано-турецкой межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которая пройдет в 2024 году и перспективы развития сотрудничества между странами в различных сферах»

- пресс-служба администрации президента Азербайджана

Кроме этого, в рамках встречи власти обсудили развитие связей на платформе различных международных организаций, в том числе в рамках ОТГ.

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