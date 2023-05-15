Опубликовано: 9:43, 15 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Замглавы МИД Азербайджана провел телефонный разговор с зампомощника американского госсекретаря по евразийским вопросам. Стороны обсудили мирное урегулирование на Южном Кавказе.

Замруководителя азербайджанского внешнеполитического ведомства Эльнур Мамедов поговорил по телефону с заместителем помощника американского госсекретаря по европейским и евразийским вопросам Эрикой Олсон, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Азербайджана.

Представители Баку и Вашингтона затронули вопросы, связанные с сегодняшней обстановкой на Южном Кавказе, в частности, армяно-азербайджанское урегулирование.

В ходе телефонного звонка Мамедов напомнил о заинтересованности Азербайджана в успешном завершении мирного процесса между Баку и Ереваном. При этом он подчеркнул, что Армения препятствует урегулированию, рассказав о последних провокациях на границе двух государств.

Олсон отметила, что мир и безопасность на Южном Кавказе и заключение мирного договора между Азербайджаном и Арменией важны. Она добавила, что Вашингтон и дальше продолжит содействовать мирному процессу.

Кроме того, Мамедов и Олсон обсудили и другие темы, которые представляют взаимный интерес.