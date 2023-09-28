Баку дает автобусы уезжающим в Армению армянам Ханкенди

Опубликовано: 15:52, 28 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Азербайджан, по просьбе армянского населения Ханкенди, предоставил тем, у кого нет машины, возможность уехать из Карабаха на автобусе. В общей сложности в Ханкенди направлено три десятка автобусов.

Армянское гражданское население Ханкенди, желающее покинуть Карабахский экономический район Азербайджана, попросило у центральных властей Азербайджана транспортные средства, чтобы добраться на них до Армении, рассказали в Минцифры АР.

Они понадобились для перевозки мирных жителей Ханкенди и расположенных рядом районов, не располагающих своими машинами.

В Баку согласились выполнить эту просьбу. Сегодня в Ханкенди, по дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди, выдвинулись 30 автобусов.